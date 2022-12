Milan, allenamento nel mattino e poi escursione nel deserto

Il Milan svolgerà nella mattinata un allenamento, mentre nel pomeriggio si ritroverà per fare un’escursione nel deserto

Redazione Il Milanista

Questa mattina il Milansi ritroverà per svolgere un allenamento mattutino dopo l’amichevole disputata ieri pomeriggio contro il Liverpool. Per tutti i giocatori che sono scesi in campo è previsto un lavoro defaticante in palestra e piscina. Invece le condizioni dei vari giocatori acciaccati verranno valutate sul campo. In particolare lo staff tecnico valuterà i problemi fisici di Origi, Messias e Brahim Diaz, ma anche quelle di Kjaer e De Ketelaere rientrati dal Mondiale. Invece l’assenza di ieri di Fikayo Tomori contro i Reds era per semplice tour-over.

Nei prossimi giorni il Milan continuerà ad allenarsi a Dubai, dove rimarrà fino all’inizio della prossima settimana per poi tornare a Milano. Non ci saranno più amichevoli negli Emirati Arabi Uniti per i rossoneri, che hanno perso entrambe le sfide della Dubai Super Cup. Sia contro l’Arsenal che contro il Liverpool, gli uomini di Pioli hanno subito delle sconfitte dimostrando di aver ancora bisogno di tempo per trovare la giusta condizione fisica.

Nel frattempo il mister rossonero ha deciso di unire ancora di più il gruppo meneghino. Per tale motivo oggi pomeriggio la squadra si riunirà per fare un’escursione tra le dune del deserto. È questo infatti il vero segreto per poter alimentare i successi della squadra: la forza del gruppo. L’escursione sarà un modo per unire sempre di più i membri di questo club, tra i vecchi veterani e i nuovi che si sono aggregati in queste settimane.