Milan, Yacine Adli resta: sarà il vice di Rade Krunic

MILAN: IL PIANO PER ADLI

Nel corso delle amichevoli precampionato, mister Stefano Pioli lo ha provato nel ruolo di playmaker a centrocampo, come vice di Rade Krunić, ottenendo un feedback più che positivo. Il classe 2000 è stato dunque riconfermato, e magari quest'anno avrà l'occasione di mettere in campo tutte le qualità, finora sconosciute ai tifosi meneghini. Bisogna tener conto che Adli lo scorso anno è sceso in campo solamente in 6 occasioni, di cui solo 1 da titolare.