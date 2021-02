Milan 4-0 Crotone, le dichiarazioni di Rebic nel post partita

MILANO – Ante Rebic, attaccante rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la partita tra Milan e Crotone, vinta per 4 a 0 dai rossoneri con le doppiette di Ibrahimovic e di Rebic.

SkySport

SULLA SUA PRESTAZIONE: “Sono molto felice, ho fatto due gol e soprattutto per i tre punti. L’ultima partita col Crotone non era andata bene per me, mi ero infortunato. Oggi abbiamo fatto bene”.

DA GENNAIO IN POI…:“Ho avuto un po’ di sfortuna nei primi 3-4 mesi qui, mi sono subito fatto male. Quando sono tornato ho preso il Covid. Ora sto tornando e in futuro andrà ancora meglio”.

SULLA CLASSIFICA: “Siamo primi, abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Dobbiamo lavorare e continuare a giocare così”.

SU IBRAHIMOVIC: “È un gran professionista, uno dei migliori giocatori della storia del calcio. È un esempio per noi”.

MilanTV

SULLA DOPPIETTA: “Sono molto felice di aver segnato due gol ma sopratutto che abbiamo vinto. Ora pensiamo partita per partita e di portare a casa più punti possibili”

SUL PRIMO POSTO: “Tutta la settimana abbiamo lavorato bene. Sapevamo che non era una partita facile ma l’abbiamo affrontata bene”

SU CALHANOGLU: “Hakan è un giocatore fortissimo. Ha continuato a fare quello che sapeva fare. Questo è molto importante”

SULLA SUA CONDIZIONE: “Adesso mi sento bene. Ho avuto un po’ di fastidio dopo il Covid. Mi serve qualche partita per tornare al 100% ma mi sento bene”