Milan: 6 giocatori in scadenza nel 2022, ecco tutte le situazioni

I rossoneri nelle prossime settimane prenderà una decisione sui giocatori in scadenza a fine stagione: Dentro o fuori.

Redazione Il Milanista

Non solo Franck Kessie. I rossoneri nelle prossime settimane prenderà una decisione sui giocatori in scadenza a fine stagione. Prendere o lasciare, sono ben sei le situazioni da risolvere da Maldini e Massara, che devono far quadrare i conti e tenere conto delle ambizioni personali e della competitività della squadra, che l'anno prossimo sarà costruita per fare uno step in più. Dal portiere all'attaccante, passando dai casi spinosi Kessie e Romagnoli, ecco tutti i casi e gli aggiornamenti:

ANTONIO MIRANTE - Arrivato a stagione in corso dopo l'infortunio di Maignan, l'ex portiere della Roma terminerà la sua avventura il 30 giugno. Dietro al francese e a Tatarusanu, in scadenza nel 2023, c'è la volontà di far crescere un giovane.

ALESSIO ROMAGNOLI - Al capitano del Milan è stato offerto un rinnovo del contratto al ribasso, circa la metà di quanto guadagna attualmente, 6 milioni di euro netti. Al momento l'accordo è lontano, sul difensore c'è anche l'interessamento della Lazio.

ALESSANDRO FLORENZI - Il Milan è soddisfatto della seconda parte di stagione dell'esterno destro, ma non è ancora arrivato il momento di prendere una decisione sul riscatto, per il quale è necessario un investimento da 4,5 milioni. Non è da escludere però che vengano valutate alternative al nazionale azzurro (è stato proposto Mazraoui, in scadenza con l'Ajax).

FRANCK KESSIE - Le percentuali di un prolungamento dell'ivoriano sono molto basse. L'offerta migliore sul tavolo al suo entourage è dell'Aston Villa, ma l' ivoriano preferisce il Barcellona, con il quale ha già intavolato una trattativa.

JUNIOR MESSIAS - Il brasiliano arrivato con molto scetticismo ha mostrato una crescita che l'ha portato a essere un titolare di Pioli. Costato 2.6 milioni di prestito oneroso, per riscattarlo dal Crotone servono a 5.4 milioni. Anche in questo caso non è da escludere che il Milan, di fronte alla volontà di tenerlo in rossonero, possa chiedere uno sconto.

ZLATAN IBRAHIMOVIC - Maldini è stato chiaro, deciderà lui e non sarà mai un problema. Se vuole continuare, come ha fatto intendere nelle recenti interviste, dovrà sedersi a parlare con i dirigenti rossoneri.