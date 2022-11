Mike Maignan punta la Salernitana: il portiere è pronto al rientro

Il Milansta approfittando di questa pausa per il Mondiale per ricaricare le batterie, in vista del tour de force che partirà da gennaio. I rossoneri saranno infatti impegnati in campionato, in Champions League e in Coppa Italia -consapevoli di non poter sbagliare in nessuna competizione. Queste settimane di pausa saranno fondamentali anche per donare a mister Pioli il rientro degli infortunati. Sono molti i giocatori rossoneri fermati negli scorsi mesi da infortuni, ma ora sono pronti a tornare in campo.