Nel corso di Sport Mediaset ha parlato Daniele Miceli il quale ha detto: “Vlahovic interessa al Milan ma non è una priorità in questo momento, può diventare un’occasione ma ora la Juventus ne fa una valutazione di 25-30 milioni ritenuta troppo alta dal Milan”.

“La Juventus non può venderlo a meno di 20 milioni per non fare minusvalenza, il Milan lo valuta la metà. Se la Juve abbassa le pretese può diventare una possibilità per il Milan“.