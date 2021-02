Miami FC: ufficiale l’acquisto dell’ex Milan, Luca Antonelli

MILANO – Era scomparso dai radar, ma ora può tornare a far sentire la sua voce sul campo. Parliamo di Luca Antonelli, ex difensore rossonero. Ad acquistarlo il Miami FC, club americano. “La qualità di Luca parla per sé”, ha commentato l’allenatore e direttore tecnico del Miami FC, Paul Dalglish. “L’ex nazionale italiano e difensore dell’A.C. Milan ha diversi chilometri rimasti nel serbatoio e siamo entusiasti di averlo con noi per la prossima stagione. Abbiamo molti giocatori giovani nella squadra e la sua esperienza contribuirà al loro sviluppo dentro e fuori dal campo.”

LA STORIA DI ANTONELLI – Antonelli ha militato nel settore giovanile del Monza e del Milan, dove è stato anche capitano della squadra Primavera. Nell’estate 2007, è stato ceduto in prestito al Bari in Serie B, dove nella prima parte della stagione ha ottenuto 17 presenze in campionato. Nel 2008 il Milan lo ha girato in prestito al Parma con diritto di riscatto a favore dei ducali. Nell’estate 2009, dopo una stagione in Serie B con 14 presenze coronata con la promozione in Serie A, il Parma lo ha riscattato definitivamente dal Milan. Nel gennaio 2011 è stato ceduto al Genoa. Da qui in poi la sua esplosione, suggellata quando l’11 luglio 2014 il presidente del Genoa Enrico Preziosi dichiara che il capitano del Genoa Daniele Portanova non rientra più nel progetto tecnico della squadra rossoblù e afferma che Antonelli sarà il capitano per la nuova stagione. Il 2 febbraio 2015 ritorna al Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto, concretizzando un sogno nato quando era poco più che un ragazzino.

LA NUOVA OCCASIONE – Insomma, una grande esperienza per lui.In totale. Antonelli ha infatti totalizzato 13 presenze con la Nazionale Italiana dal 2010 al 2016, accompagnate da 215 partite in Serie A e 42 in Serie B. Ora per lui, una nuova occasione. Tutta la sua esperienza per collaborare ai successi di uno dei club dalla più grande tradizione sportiva americani.