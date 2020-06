Mazzola su Rivera: “Ce lo vedo allenatore del Milan, sulla nostra rivalità…”

Milan, Mazzola parla di Rivera

MILANO – Sandro Mazzola, ex calciatore dell’Inter, si è così espresso a sport-lab.it, durante la trasmissione #SportLabLive, sul dualismo con Gianni Rivera, allora capitano del Milan, ai tempi della Partita del Secolo: “Il problema era che lui era il capitano del Milan e io ero il capitano dell’Inter. Allora non si poteva tanto essere amici tra capitani, ma il bello era quando c’era la riunione del sindacato a Milano, zona centrale. Quando uscivamo c’era tutta la gente che ci aspettava e gli interisti mi dicevano: “Vai sull’altro marciapiede! Cosa fai con quello lì!”. E i milanisti uguale: “Gianni, lascialo stare quello lì! É uno dell’Inter!” Erano tutt’altri tempi”. Noi ci ridevamo sopra. Mi ricordo che quando c’era la convocazione in Nazionale a Coverciano per gli allenamenti si faceva la passeggiata dopo mangiato. I giornalisti erano nascosti dietro gli alberi per vedere se io e Rivera parlavamo o non parlavamo. Ce ne siamo accorti e abbiamo deciso di andare avanti sempre insieme, per vedere cosa avrebbero scritto”.

E poi cosa hanno scritto?

“Scrissero che all’inizio c’eravamo guardati in cagnesco e poi che eravamo andati insieme tutti e due. Volevamo solo fare uno scherzo ai giornalisti. Durante la passeggiata stavamo comunque attenti, perché se non stavamo insieme c’erano tutti i giornalisti pronti a fare un articolo dove dicevano che eravamo divisi. Non volevamo far passare messaggi sbagliati, ma era un modo di ragionare tutto nostro”.

SU RIVERA ALLENATORE DEL MILAN: “Certo che ce lo vedo. Cavolo, se non capisce lui di calcio chi è che sa di calcio? Si tratta di fargli fare un po’ d’esperienza, parlare coi giocatori, però sarebbe importante se il Milan prendesse una scelta simile. Potrebbe essere l’uomo del rilancio, oltre a essere una scelta giusta per i rossoneri”.

