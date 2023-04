Massara e Maldini studiano il colpo: nel mirino un centravanti inglese

Con una stagione sportiva che va verso la conclusione, Massara e Maldini iniziano a studiare i primi colpi per il mercato estivo

La priorità dei due dirigenti è quella di blindare i talenti in rosa e successivamente di puntellare la squadra di Stefano Pioli. Dopo il rinnovo, ormai quasi ufficiale di Giroud , bisognerà trovare un accordo anche con Rafael Leao, che ieri è stato protagonista del match del Maradona con una doppietta.

Ma i rossoneri dovranno cercare sul mercato un calciatore che potrà alternarsi con Olivier Giroud , che nonostante sia un alternativa non è più un giovanotto. In queste settimane tanti nomi vengono accostati al club rossonero, qualcuno anche sorprendente.

Ad esempio Tammy Abraham , che nelle scorse ore Il Messaggero ha indicato come profilo molto apprezzato dalla dirigenza del Milan. Il 25enne attaccante inglese gioca nella Roma e non è esclusa l’ipotesi di un trasferimento a fine stagione. Sul centravanti però c'è una fitta concorrenza di squadre inglesi.

La Roma valuta Tammy Abraham circa 50 milioni di euro, ed ha un contratto fino a giugno 2026 con uno stipendio da 4,5 milioni netti a stagione. La Roma aveva speso 40 milioni più 5 di bonus per comprarlo dal Chelsea, che possiede pure una percentuale sulla futura rivendita. Nello specifico il 10% sull’eccedenza eventuale rispetto al prezzo pagato dal club giallorosso.

Il numero nove giallorosso, quest'anno ha messo a referto 7 gol e 6 assist in 38 presenze totali tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. In totale con la maglia della Roma ha realizzato 34 reti e 11 assist in 91 match. Da capire, dunque, se i diavoli vireranno o meno su questo profilo.