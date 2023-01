Il CdS su Massa: “Non sufficiente, Bennacer graziato due volte”

Questa la moviola del Corriere dello Sport sull’operato del direttore di gara: “Non su­fficiente la direzione (scolastica, ma da scuola primaria) di Massa. Se un internazionale ha bisogno di 10 gialli (più due agli staff tecnici) e non commina la seconda ammonizione a Bennacer su Pellegrini (a gioco fermo si possono prendere provvedimenti disciplinari, non quelli tecnici), significa che siamo sotto la media. Non solo, ma sbaglia spesso l’equazione fallo=giallo. Per esempio, Ibañez (che non fa nulla) su Theo Hernandez (che simula) è stato sanzionato e salterà la prossima partita. Male”.