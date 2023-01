Maresca: “Il VAR è irrinunciabile, le polemiche ci saranno sempre”

In esclusiva durante un programma in onda su Rai Radio 1 è intervenuto il noto direttore arbitrale di Serie A Fabio Maresca . L'arbitro in questione ha parlato dell'utilizzo del VAR come motodo e innovazione in aiuto alla classe arbitrale.

Ancora le sue parole sull'uso del VAR

"È irrinunciabile perché garantisce giustizia. Oggi guardare indietro a così pochi anni fa sembra di parlare di un altro calcio. È impossibile eliminare tutte le polemiche, ma oggi con lo strumento del fuorigioco semiautomatico abbiamo un altro mezzo per velocizzare il gioco ed essere sempre più precisi". Queste le parole in esclusiva durante un programma in onda su Rai Radio 1 dove è intervenuto il noto direttore arbitrale di Serie A Fabio Maresca il quale ha parlato dell'utilizzo del VAR.