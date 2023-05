Marchetti: “Prossimo Ds Juve? Oltre a Giuntoli anche Massara”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato dei temi emersi dopo l’ultima giornata di Serie A

Sul Napoli e sulla mancata festa scudetto

“Io la vivrei con grande serenità, quello che è successo non toglie minimamente nulla a quanto fatto in questa stagione. Non sto dietro alle tante polemiche sullo spostamento della partita. Bisognerà capire se sposteranno di qualche ora la partita di Udine e capire se l’aereo del Napoli in caso partirà poi direttamente venerdì. La Salernitana deve salvarsi, non perde da febbraio e soprattutto è un derby. Puoi anche essere retrocesso, ma se posso disturbare una mia rivale sono felice di farlo, tanto che a Salerno in 5 mila hanno atteso la squadra. Pensa a che soddisfazione per i tifosi della Salernitana, per gli sfottò tra le tifoserie è una bella cosa che dà colore.”

“Dobbiamo analizzare che lì davanti al di fuori del Napoli sono tutte in quattro punti. La Lazio sta facendo benissimo, per me aveva le carte in regola per arrivare tra le prime quattro e ora sta approfittando dei cali delle altre. Mi immagino i tifosi di Milan e Inter, che vedono una squadra diversa in campionato, i tifosi della Juve neanche ne parliamo. A livello di allenatori forse l’unico che non è mai stato messo in discussione è Mourinho a Roma.”

“Penso che se ci sia un dirigente da corteggiare oggi non può non essere Giuntoli. Se devi pensare a un dirigente per cambiare il tuo pensi a uno che vince, e oltre a Giuntoli per questo si potrebbe pensare a Massara. Non so se la Juve ha già messo in piedi un discorso per ristrutturare la sezione sportiva, però c’è da considerare la squalifica di un anno e sei mesi di Cherubini. La Juventus ha parato il colpo con nomine interne, non penso che si andrà avanti con questa soluzione. Giuntoli è l’uomo giusto? A Napoli sei il padrone e c’è una grande riconoscenza da parte sua per De Laurentiis. Fossi in lui in caso di chiamata sarei veramente indeciso.”