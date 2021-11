Ultim’ora: Mandzukic entra a far parte dello staff della Croazia

Mario Mandzukic comincia una nuova avventura. L'ex calciatore rossonero entrerà a far parte dello staff della Croazia.

"Un gesto d'eccezione che dimostra l'etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà cosi la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione sociale". Queste le parole del presidente del Milan Scaroni lo scorso marzo quando Mario Mandzukic rimase ai box causa infortunio.

"È stato un piacere giocar nel Milan. Sono grato alla dirigenza del club per avermi dato l'opportunità, allo staff tecnico per il loro lavoro dedicato e ai miei compagni di squadra che non sono solo ottimi giocatori ma un grande gruppo di ragazzi. Sono felice che siamo riusciti a ottenere questo grande risultato. Il club torna in Champions League, luogo a cui il club appartiene e auguro a tutti i membri del club solo il meglio per il futuro". Queste le parole di Mario Mandzukic il 24 maggio scorso quando si ritirò dal calcio giocato.