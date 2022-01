Milan, che sgambetto all’Inter! Maldini porta due talenti in rossonero

Il direttore sportivo è pronto a portare in rossonero due giovani talenti del calcio italiano. Battuta la concorrenza dei cugini nerazzurri.

Redazione Il Milanista

Mancano pochi giorni all’inizio della sessione invernale di calciomercato e il Milan sta iniziando a pianificare tutte le mosse da mettere a segno. Obiettivo della dirigenza è donare a mister Pioli dei rinforzi per poter gareggiare fino all’ultimo per la conquista dello scudetto. Ci sono infatti vari reparti da rafforzare, per sopperire agli infortuni e alle partenze per la Coppa d’Africa. Tra entrate e partenze c’è la possibilità di vedere i rossoneri protagonisti del mercato di gennaio.

La società è alla ricerca di giovani talenti, che possano maturare in rossonero e diventare i titolari del futuro. Negli ultimi giorni è emersa la notizia che Maldini ha messo gli occhi su due talenti del campionato italiano. I soggetti monitorati sonoSamuele Ricci e Mattia Viti dell’Empoli. Il primo è un centrocampista classe 2001. Lo scorso anno ha messo in mostra le sue qualità in Serie B e quest’anno si sta confermando in Serie A, dove sta avendo un grandissimo rendimento presso i toscani. In questo girone d’andata ha disputato 17 partite ufficiali, mettendo a segno 1 gol e fornendo 1 assist. Il secondo invece è un difensore classe 2002, che in questa prima parte di stagione ha collezionato 8 presenze in Serie A.

In molti considerano i due ragazzi come i talenti del domani su cui puntare. Sono tanti i club che hanno già iniziato a seguire le loro prestazioni, tra i quali emerge il Milan. Secondo l’indiscrezione degli ultimi giorni Maldini sarebbe pronto a portare i due gioielli a Milano già nel mercato di gennaio, per una cifra intorno ai 18-20 milioni. Il club meneghino è pronto a battere la concorrenza, rappresentata principalmente dall’Inter- che li sta monitorando da molto tempo. I due ragazzi sembrano destinati ad arrivare a Milano, ma sulla sponda rossonera.