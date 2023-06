F.Inzaghi: “Mi dispiace per Maldini, spero che il Milan rimanga…”

"Io ne ho giocate tre e so cosa significa": intervistato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi ha parlato della finale del fratello con l’ Inter , del Milan senza Maldini e… di Zlatan Ibrahimovic.

"Sono rimasto sorpreso. Ho letto quello che hanno detto Ancelotti, Nesta e ognuno di noi la pensa come loro. Non entro nel merito, ma Paolo ha vinto lo scudetto, è arrivato in semifinale di Champions, ha costruito. È una leggenda ed è un grande uomo. Mi dispiace molto da milanista e speriamo che, nonostante tutto, il Milan rimanga ad alti livelli".