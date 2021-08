Maignan appare già leader: para un rigore e quell’analogia con Donnarumma…

A Klagenfurt la sfida tra Pioli e Ancelotti finisce senza gol. Un palo per Hernandez, una traversa per Modric. Si scalda Maignan...

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’estate del 2015 GigioDonnarumma era un apprendista in tournée a Shenzen con il Milan e una stagione da terzo portiere davanti a sé. MikeMaignan invece si era appena trasferito dal Psg al Lilla, sperando di trovare finalmente più spazio. Chissà che il rigore parato ieri pomeriggio al Real Madrid non sia davvero un segnodeldestino: ne parò appunto uno anche Gigio, sempre al Real, in un’amichevole in Cina. Maignan ha stoppato Bale, a Donnarumma toccò fermare Toni Kroos.