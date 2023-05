La maglia rossonera della prossima stagione è pronta per essere svelata

Il nuovo home kit disponibile in pre-order, la maglia Puma rossonera della prossima stagione è pronta per essere svelata!

Redazione Il Milanista

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito al prossimo nuovo home kit del Milan in vista della prossima stagione disponibile in pre order.

Ecco il comunicato ufficiale — "L'attesa che ogni anno accompagna il lancio della nuova maglia rossonera sta per finire. L'Home kit di AC Milan per la stagione 2023/24 verrà svelato nel dettaglio giovedì 1° giugno, pronto per essere visto e indossato, intanto è già da ora possibile pre-ordinarlo sul nostro Store online ufficiale".

Ancora il testo del comunicato — "Il conto alla rovescia è iniziato: non perdere l'opportunità di essere tra i primi a indossare la nuova maglia rossonera e a mostrarla con orgoglio in ogni occasione". Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla home kit della prossima stagione.