Look alla Hardem per Gonzalo Higuain

MILANO – Tra poco più di un mese, il 17 aprile per l’esattezza, riprenderà la MLS, ovvero la massima serie calcistica americana. Gli occhi di media e tifosi sono puntati sui big del campionato d’oltreoceano che hanno ricominciato ad allenarsi. Tra quelli che sono maggiormente osservati, naturalmente, c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Gonzalo Higuain, ora in forza all’Inter Miami. L’argentino, nella sua lunga carriera, ha vestito le maglie di Napoli, Juventus, Milan oltre a quelle di River Plate, Real Madrid e Chelsea.

Nuovo look per Higuain

La franchigia americana, di proprietà di David Beckham, ha ripreso gli allenamenti e l’argentino si è presentato però con un look completamente rinnovato: una forte stempiatura una barba molto folta e una casacca smanicato rosa che lo fa assomigliare al campione dell’NBA James Harden recentemente passato ai Brooklyn Nets. Le immagini, diffuse sui social, nono sono certo passate inosservate non solo per i pochi capelli ma anche per avere qualche chilo di troppo.

Higuain avrà il compito di riscattare una prima stagione davvero negativa in MLS: nove presenze, un gol e un’espulsione. Eppure fa strano pensare che solo un anno fa l’argentino giocava titolare in Serie A con la maglia della Juventus. L’argentino, che ha calcato i campi di Europa, ha salutato il vecchio continente dopo 13 lunghi anni nei quali ha vinto 3 scudetti e 2 Coppa Italia con la maglia bianconera, una con il Napoli con i quali ha vinto anche la Supercoppa Italiana, oltre al record di gol segnati in una stagione. Senza dimenticare i tre campionati spagnoli, le due Supercoppe spagnole e una Coppa di Spagna con la maglia del Real Madrid e la vittoria dell’Europa League, seppur non come attaccante di riserva, con la maglia del Chelsea. E fa pensare che Higuain ha vinto ovunque tranne con il Milan. Nessuno dimenticherà la finale di Supercoppa Italiana a Jeddah, quando, oltre a presentarsi con delle merendine in aeroplano, prese la febbre e disputò pochi minuti del match. Il tutto prima del passaggio ai Blues.