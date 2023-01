Pioli in conferenza: “Domani saremo gli stessi di Salerno. Ibra torna…”

Domani il Milan scenderà in campo per la diciassettesima giornata di campionato. Segui live la conferenza stampa di Pioli della vigilia

Redazione Il Milanista

Domani sera il Milan torna finalmente a giocare a San Siro nel big match delle 20:45 contro la Roma. In attesa della partita contro i giallorossi, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Su Vialli: “CI ho giocato nell'Under 21, ci siamo affrontati tantissime volte, l'ho marcato spesso. il 2023 non è iniziato bene, perdiamo un campione di sport e di vita per tutti i valori che ha sempre trasmesso. Una persona generosa, corretta, tenace, coerente. Una tristezza forte, mi sento di fare le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. È stato tanta roba".

“La Roma è forte, completa, ben strutturata. Ha buona organizzazione di gioco, fisicità, ha perso solo con il Napoli, è da prendere in grande considerazione. Torniamo a San Siro dopo oltre 50 giorni e lo faremo con entusiasmo e con energia”.

“Domani saremo gli stessi di Salerno, con gli stessi convocati. Nei prossimi giorni spero di recuperare qualcuno soprattutto per la Coppa Italia. De Ketelaere lo vedo molto bene ed è un giocatore sul quale faccio molto affidamento”.

“Possiamo fare sicuramente meglio, sappiamo quanto è importante sbloccare le partite. Siamo una squadra che sblocca subito le partite all’inizio della gara. Continuo a pensare che è importante creare subito delle occasioni da gol”.

“Giroud sta molto bene fisicamente e mentalmente. Nell’immediato non vedo difficoltà, ma le prossime 8 settimane saranno molto impegnative e ci sarà bisogno di tanti giocatori. Siamo pronti per affrontare tutte le prossime tappe, sempre però concentrati sulla partita di domani. Vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni che ci aspettano”.

“Non credo che sia cambiato tanto con una sola partita, non contiamo i punti di distacco dal Napoli perché dobbiamo fare la nostra corsa. Pensiamo solo a vincere tutte le partite perchè solo così si può rivincere il campionato, facendo più punti possibile”.

“Maignan non abbiamo tempistiche perché andiamo con le valutazioni che sta facendo lo staff. Non ti so dire ad oggi quando tornerà in campo. Lui è voglioso ma dobbiamo aspettare ancora perché il muscolo non sta rispondendo come dovrebbe”.

“Vasquez bella presenza, bella personalità. Oggi ha fatto una minima parte dell’allenamento e vedremo per le prossime partite come saranno le sue condizioni”.

“Calabria è molto forte e su questo non c’è nessun dubbio. È intelligente e molto pulito nella giocata, con lui possiamo uscire bene dalla traiettoria avversaria. Chi gioca ha le proprie caratteristiche, ma bisogna mantenere sempre le stesse idee di equilibrio. Però Davide è molto completo come giocatore e lo fa molto bene”.

“La Roma è la squadra che ha segnato più gol su palle inattive. È una loro caratteristica ma ci abbiamo lavorato”.

“Con Leao non parlo del contratto, ma della partita e del fatto che deve continuare così per essere sempre decisivo in tutte le partite”.

“Mi piacerebbe concentrarmi sui giocatori che saranno disponibili per domani. Sugli altri giocatori non so dirti quando torneranno. Zlatan tornerà a lavorare la prossima settimana come previsto. Da lì si valuterà il suo rientro. Noi ci sentiamo pronti per vincere la partita di domani”.

“Leao deve giocare tutte le partite come ha fatto a Salerno per diventare un campione completo. Ha giocato una partita completa di qualità e atteggiamento che gli ha permesso di rimanere nella partita per tutti i 90 minuti. I passi in avanti di Rafa sono stati tanti. Adesso ha capito cosa deve fare per essere ancora più determinante”.

“Zaniolo ha un grande potenziale tecnico e fisico. Non so se ha ottenuto tutto quello che poteva perché non lo alleno. Ha un grandissimo potenziale. Ha più profondità, Dybala è bravo tra le linee. Chiunque giocherà farà bene perché hanno un tridente completo. Dovremo essere bravi a contrastarli bene”.

“Ho parlato con Tonali delle cose da fare domani, per preparare bene la partita di domani non certo della diffida”.

“Tonali sta facendo dei passi in avanti enormi. È diventato un giocatore molto completo. È un centrocampista che sa fare tutto: sa interdire, costruire, inserirsi nei tempi giusti. Continuerà a crescere perché la sua determinazione è questa, ma è anche alla ricerca di qualche altra cosa in più perchè è molto giovane”.

“Kjaer ha una condizione che sta migliorando, perciò tra poco potrà tornare con noi”.

“Credo che sia stato un Mondiale deciso dalla qualità dei singoli giocatori. Hanno avuto pochissimo tempo per prepararlo. Hanno fatto tutti una squadra fondata sulla difesa, incentrata poi sulle qualità dei singoli. Però per me non ci sono stati nuovi spunti di gioco”.

“Mi ritengo un allenatore molto fortunato ad allenare Bennacer e Tonali perché si completano bene e si stanno conoscendo sempre di più. È molto importante in campo avere fiducia nel compagno e conoscere tutte le caratteristiche del compagno che si ha affianco”.

"Se vuoi essere felice non cercare la perfezione. Ma cerchiamo di migliorare per essere i più perfetti possibili. A calcio avere una squadra perfetta è impossibile, ma è chiaro che chi sbaglia meno ha più possibilità di vincere. Cerchiamo di migliorare il nostro livello per questo. Vedo nei miei giocatori una motivazione singola e collettiva nel cercare di raggiungere questi miglioramenti".

“Quantificare il calore dei tifosi non è facile, ma è un’energia incredibile e un supporto che vogliamo sfruttare tanto”.

“Non so le scelte di Mourinho però ha usato queste caratteristiche. Più cerchiamo di limitare i palloni per questi giocatori di qualità, più avremo successo. Cercheremo di essere aggressivi e di occupare le zone di campo per restare vicino a questi avversari”.

“A Salerno siamo stati una squadra intelligente a capire le situazioni di gioco. Siamo stati una squadra evoluta a livello calcistico e siamo stati bravi a sfruttare le situazioni a nostro favore. Dovremo essere bravi anche domani per fare lo stesso”.