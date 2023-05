Pioli in conferenza: “Domani sfida da dentro o fuori. Siamo fiduciosi”

Domani il Milan scenderà in campo contro la Lazio. Segui live la conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia

Domani alle 15 il Milan scenderà in campo contro la Lazio per la 34esima giornata di campionato. In attesa del big match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“è un passaggio di consegna a una squadra fortissima. Vanno fatto i complimenti al Napoli perché è una squadra fortissima che ha meritato di vincere. Complimenti a Spalletti e a tutta la squadra. Vedere vincere loro ci ha fatto ricordare le emozioni dell’anno scorso, speriamo di fare bene per riviverle il prossimo anno”.

“Nelle ultime sei giornate di campionato la squadra ha controllato le partite di più rispetto al campionato precedente, ma abbiamo ottenuto meno risultati. Dovevamo fare più punti per quanto fatto, però ci è mancato qualcosa nell’ultima parte di campo. Speriamo di farlo domani contro una squadra forte”.

“La squadra è consapevole dei jolly che abbiamo buttato via e del fatto che non possiamo sprecarne altre. Domani non è l’ultima partita, ma è una tappa molto importante per la CL”.

“so quello che faccio e perché lo faccio. I pareggi sono arrivati con giocatori che stimo tantissimo, con diversi tipi di formazione. Non è mai mancata la prestazione, ma il risultato finale vincente”.

“Conosco bene i miei giocatori e so che ci credono e che faranno bene per preparare le partite. Anche nelle ultime due partite siamo passati in vantaggio. È inevitabile che dobbiamo essere più decisi e determinati nelle azioni, sono varie le cose che possiamo fare meglio ma non di certo le prestazioni in generale”.

“La proprietà è sempre al nostro fianco, ci supportano sempre. Tutti noi siamo consapevoli che questo è il mese decisivo, perciò siamo concentrati sul fare tutto al meglio”.

“La squadra sta bene, non è preoccupata. Non ha timore, ma concentrata e determinata. Solo così si portano a casa i risultati. Siamo felici se vinciamo alla fine e non lo siamo se non vinciamo. Non dobbiamo sorridere se non arrivano le vittorie, ma lavorare al meglio per ottenere risultati”.

“De Ketelaere non si deve arrendere ma non lo sta facendo. Finché vedo la volontà di far bene, crederò sempre nei miei giocatori. Charles ha le caratteristiche giuste per diventare importante, deve solo lavorare e trovare spazio”.

“Rebic non è scelto in campo perché ho fatto altre scelte. Scelgo i giocatori per vincere le partite e in base alle situazioni cerco di mettere in campo i migliori per vincere le sfide”.

“Ogni stagione fa storia a se. Bisogna essere lucidi e dire che abbiamo vinto un campionato eccezionale lo scorso anno, rivincerlo quest’anno sarebbe stata una cosa straordinaria. L’anno scorso abbiamo fatto il salto uscendo dalla CL. Quest’anno invece stiamo facendo bene in CL e in campionato ci siamo un po’ fermati. Noi non siamo ancora ai livelli del City per vincere sia campionato che CL”.

“A differenza di tanti ho visto che i cambi hanno peggiorato la partita, ma perché non abbiamo rispettato delle posizioni che ci stavano dando dei vantaggi. La squadra mi è piaciuta molto nel primo tempo, mentre nel secondo ci siamo fermati”.

“So che i risultati Fanno cambiare i giudizi, ma non penso che la squadra è andata incontro a un’involuzione. Nelle ultime due partite abbiamo preso due gol in transizione, vuol dire che dobbiamo coprire meglio. Non possiamo non segnare gol dopo tutto quello che facciamo durante la partita”.

“Faccio le mie valutazioni e sono convinto prima della partita di fare le scelte giusto, anche se poi le partite possono andare diversamente”.

“Io non so che tifosi incontrate voi, io ne incontro tanti e sono tutti entusiasti di questo percorso in CL. Non è una cosa che succede tutti gli anni, perciò i tifosi sanno quanto è importante. Sono consapevoli però che in campionato bisogna fare meglio per arrivare tra i primi quattro posti”.

“Pensando alla prima partita, ma ci sarà tempo per preparare le altre. C’è concentrazione massima per la partita di domani, perché giochiamo contro la seconda in classifica. È una squadra forte, perciò dovremmo stare attenti per fare bene”.

“La Lazio è forte molto centralmente e poi vanno sull’esterno. Hanno un centrocampo molto forte, ma in generale è una squadra molto forte. Dobbiamo cercare di sfruttare le nostre qualità per fare bene”.

“La partita di domani non avrà ripercussioni sul derby di CL, ci penseremo dopo la sfida di domani”.