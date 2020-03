Lippi: “Impensabile giocare gli Europei a giugno”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Repubblica, Marcello Lippi si è espresso favorevolmente nei confronti della possibilità che vengano rinviati gli Europei: “Sarebbe doveroso rimandarli. Non capisco come si possa pensare di far giocare gli Europei a giugno e le Olimpiadi tra luglio e agosto. Al limite giochiamo gli Europei tra un anno, ma non adesso. E così facendo cerchiamo di salvare i campionati nazionali, che secondo me devono avere la precedenza”.

