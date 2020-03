L’ex preparatore atletico: “Ibra? Al top anche dopo questo stop”

Vincenzo Pincolini, preparatore atletico del Milan vincente di Arrigo Sacchi e Fabio Capello, con esperienze anche in FIGC, si è detto convinto che l’etica del lavoro di Zlatan Ibrahimovic farà sì che malgrado l’età, al ritorno in campo una volta superata l’emergenza Coronavirus, sarà più competitivo degli altri compagni di squadra.

“Quando è arrivato a gennaio in poche partite è diventato competitivo”, ha affermato. “Con quell’esperienza, con quella voglia di giocare e con una grande cura del corpo, uno come lui tornerà in condizione prima degli altri. Per avere un impatto immediato ci vorrebbero giocatori con la sua filosofia”.

Provando a fare un paragone tra Ibracadabra e un altro calciatore il 65enne è sembrato non avere dubbi: “Senza andare troppo lontani, dico Paolo Maldini. Da quello che so, non ha mai rotto i suoi ritmi, ha sempre avuto una grande cura di sé anche dopo il ritiro e ne approfitto anche per mandargli un grosso abbraccio dopo quello che ha passato. Una struttura fisica come la sua lo avrà aiutato, seppur in parte, a sconfiggere il virus”.