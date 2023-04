Verso Milan-Lecce, i punti di forza e i giocatori chiave dei giallorossi

Alle 18 a San Siro i rossoneri sfideranno il Lecce nella 31esima giornata di Serie A: ecco a cosa dovrà stare attenta la squadra di Pioli

Alle 18 la squadra di Pioli affronterà il Lecce. Ecco l'analisi dei punti di forza dei giallorossi, fornita dal sito ufficiale del Milan. "PRESSING ALTO E CONTRASTI: I PUNTI DI FORZA DEL LECCE

In questa stagione il Lecce si è sempre espresso con grande coraggio e determinazione. I dati evidenziano inoltre che i pugliesi sono una formazione compatta, che cerca di muoversi in modo corale, tanto da risultare "corta" a livello di media lunghezza (33.7 metri). Il club allenato da Marco Baroni è inoltre terzo per recuperi offensivi (255) nel campionato in corso, dietro solo a Napoli (281) e Inter (273).

In questa sfida si affronteranno anche le due squadre che hanno effettuato più contrasti nella Serie A 22/23: Lecce (580) e Milan (567). Penalizzante, però, la produttività offensiva dei salentini: da inizio marzo hanno realizzato solamente due gol con ben 18 tiri tentati nello specchio della porta – nel periodo la squadra giallorossa è quella con la più bassa percentuale realizzativa non soltanto nel nostro torneo, ma nei cinque maggiori campionati europei (2.6%).

TANTI BUONI GIOVANI EMERGENTI, FARI PUNTATI SU COLOMBO E CEESAY

Il "progetto Lecce" riserva ai giovani un ruolo centrale. La formazione pugliese è infatti quella che conta più calciatori nati dal 2000 in avanti con almeno 25 partite giocate in questo campionato: ben cinque – Banda, Colombo, Gallo, Gendrey e Gonzàlez. Partiamo da Lorenzo Colombo, uno dei protagonisti più attesi del match. Il classe 2002 è un prodotto del Settore Giovanile del Milan e ha esordito in Serie A proprio in rossonero (contro il Bologna, il 18 luglio 2020), collezionando 11 presenze in tutte le competizionie andando a segno nelle qualificazioni per l'Europa League 2020/21 contro il Bodø/Glimt. Colombo, autore di quattro gol in questo campionato, può diventare il quarto più giovane giocatore nella storia del Lecce in grado di segnare almeno cinque reti in una stagione di Serie A (21 anni e 46 giorni il giorno di questa sfida).

Il secondo nome è quello di Morten Hjulmand, che oltre a essere il metronomo della squadra di Baroni, mostra sempre grande efficacia in fase di interdizione. È infatti il giocatore che ha intercettato più palloni in questa Serie A (62) e il secondo in generale per contrasti effettuati (75), dietro a Bryan Cristante (96). Grande attenzione infine andrà riservata ad Assan Ceesay, autore di cinque golcon soli otto tiri nello specchio in questa Serie A – nessun giocatore ha un miglior rapporto tiri nello specchio/gol (1.6) tra chi ha realizzato almeno cinque reti finora. Ceesay potrebbe inoltre diventare il primo calciatore del Lecce a segnare contro Milan e Inter nel corso della stessa stagione di Serie A a partire da Marco Mancosu nel 2019/20".