Lazio, a Formello ripresa individuale prevista per il 6 maggio

Serie A, la Lazio riparte il 6 maggio

MILANO – Alcune regioni italiane hanno dato il via libera agli allenamenti individuali dei calciatori delle squadre di Serie A, nonostante il decreto governativo. La Lazio ripartirà il 6 maggio ed entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.