Tante squadre su di lui, il talento serbo potrebbe finire in prestito in B

E' un talento grezzo che deve ancora crescere e palsmarsi per poi esplodere e far parlare di sé. Stiamo parlando di Marko Lazetic. Il centravanti rossonero classe 2004 è a Milanello da ormai un anno e mezzo e per lui potrebbe essere giunta l'ora di andare a farsi le ossa in prestito.

Tante squadre di Serie B su di lui — Visto il poco, pochissimo spazio trovato in prima squadra, potrebbero aprirsi le porte del prestito per Marko Lazetic. Sia il ragazzo, sia la società rossonera stanno seriamente pensando a questa soluzione per non disperdere il talento del classe 2004 cresciuto nelle fila della Stella Rossa.

La Reggina e il Cagliari fanno sul serio — Su Marko Lazetic sono forti gli interessamenti di Reggina e Parma. Entrambe le squadre vivono un ottimo momento in Serie B e hanno come obiettivo la promozione diretta in Serie A. La Reggina è alla caccia di un rinforzo in attacco dove Galabinov e Santander non sono riusciti ad esserci sempre a causa di vari problemi fisici. Anche il Parma di Buffon vuole un rinforzo di spessore per provare a colmare il gap con il Frosinone che appare in fuga. Vedremo se ci saranno aggiornamenti in merito...

