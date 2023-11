Lazetic delude / Ecco come sta andando la sua esperienza in Olanda

Marko Lazetic continua a lavorare e sa che quest'anno può avere più di qualche occasione con la maglia del Fortuna Sittard. Ecco le ultime

Il calciatore rossonero sta cercando di fare la differenza anche in prestito in Olanda. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull'esperienza dall'altra parte dell'Europa per un talento che al Milan non ha mai trovato spazio ed ora ha solamente grande voglia di mettersi in mostra e far vedere a tutti le sue qualità sul campo da gioco.

Marko Lazetic nel corso di questo inizio di stagione non sta certamente impressionando per le sue qualità. Il calciatore è riuscito a collezionare solamente sette presenze e soprattutto non mettere a referto nemmeno un gol oppure un assistenza diretta per un suo compagno.

Ad oggi c'è ancora tantissimo da lavorare per un ragazzo che non ha assolutamente impressionato, se non per il suo nome. Vedremo se riuscirà a rilanciarsi nel corso dei prossimi incontri di campionato oppure continuerà questo rendimento verso il basso.

