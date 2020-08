Laudisa: “I soldi non servono a Ibrahimovic, è una questione di status”

Milan, parla Laudisa

MILANO – Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio24 sul rinnovo con il Milan di Zlatan Ibrahimovic: “Ibrahimovic chiede un aumento di ingaggio notevole al Milan e credo che lui e il club si troveranno a metà strada. In questa vicenda c’è tutto l’orgoglio dello svedese, a cui quei soldi non servono. E’ una questione di status” CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live