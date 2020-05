La Lombardia chiede chiarimenti sulla ripresa individuale dal 4 maggio

Serie A, la Lombardia attende

MILANO – Alcune regioni italiane hanno dato il via libera agli allenamenti individuali dei calciatori delle squadre di Serie A, nonostante il decreto governativo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche la Lombardia chiederà al governo chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere allenamenti individuali (anche per gli sport di gruppo con atleti ritenuti di interesse nazionale) a partire dal 4 maggio. Molto interessate Milan, Inter, Atalanta e Brescia.