Krunic: “Orgoglioso di me stesso, a Roma andiamo per vincere”

Il centrocampista, intervistato ai microfoni di Milan Tv, ha parlato del momento a livello personale e di squadra in vista del match di Roma

Rade Krunic ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan Tv. Il centrocampista ha raccontato il momento del Milan: "È stato un periodo molto speciale per tutti noi, per tutta la squadra. Siamo orgogliosi per ciò che abbiamo fatto l’anno scorso, ma noi guardiamo avanti e pretendiamo sempre il massimo, guardiamo ai prossimi obiettivi".

E a livello personale: "È nato il mio primo figlio: è una soddisfazione enorme, la più importante nella mia vita. Certamente ora sono più tranquillo, sono più soddisfatto, contento e felice fuori dal campo".

La stagione rossonera: "Abbiamo avuto momenti diversi, dai più brutti ai più belli. Ogni anno guardavamo sempre avanti e penso che siamo migliorati di anno in anno, raggiungendo qualcosa di speciale. All’inizio è stata la qualificazione in Champions League, poi lo Scudetto, ora siamo andati avanti in Champions. L’obiettivo di inizio stagione era di vincere di nuovo lo Scudetto perché noi vogliamo sempre il massimo. La qualificazione in Champions ovviamente adesso è un obiettivo. Il Milan deve giocare la Champions e dobbiamo raggiungere questo traguardo".

I suoi miglioramenti: "Come tutta la squadra, penso di essere migliorato anche io ogni anno, sono cresciuto moltissimo come persona e giocatore. Penso che abbiamo ancora molti margini di crescita, soprattutto i ragazzi più giovani di me. Sinceramente io sono orgoglioso di me stesso, di ciò che ho fatto qui. Ho fatto vedere a tutti che sono un giocatore da Milan".

Come si preparano le gare: "Mi piace studiare gli avversari, il loro modo di pensare, come vengono fatte giocare da allenatori e staff. Poi, da quando lavoriamo con mister Pioli, le sue idee le prendo come mie. Prima di tutto arrivano le idee del mister e io cerco di trasmetterle ai miei compagni".

La sfida con la Roma: "Lo scontro diretto pesa molto di più. Diciamo che sono in ballo sei punti. Se vinci sei molto avanti, come adesso che abbiamo vinto contro il Lecce e le altre squadre hanno perso. Abbiamo guadagnato qualcosa e sarà così anche sabato. Sarà una partita tosta contro un avversario forte che sta facendo bene. Noi però siamo il Milan e andiamo sicuramente a Roma per vincere".