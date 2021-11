Kjaer settimana d’oro: prima il rinnovo poi MVP contro i giallorossi

Si è appena conclusa una settimana a dir poco perfetta per Simon Kjaer: prima il rinnovo poi il premio MVP del match contro la Roma

Neppure una settimana fa il club di via Aldo Rossi ha annunciato, con un comunicato sul proprio sito internet, acmilan.com, il rinnovo di Simon Kjaer che il danese è stato eletto miglior giocatore in campo dell'ultima partita dei rossoneri in campionato, vinta 2 a 1 contro la Roma.