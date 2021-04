Khvicha Kvaratskhelia, ecco il classe 2001 che attira le big d’Italia

Le ultime novità sul mercato rossonero, in piena trepidazione con novità interessanti in ogni reparto. Qui le ultime mosse di Maldini e soci.

Redazione Il Milanista

MILANO - Niente relax per la dirigenza rossonera nemmeno durante le vacanze pasquali. Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad um importante lavoro in vista della prossima stagione. L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni. Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e forse anche Leao sul piede d'addio. Poi la questione legata ai rinnovi di contratto: i casi più spinosi del 2021, Donnnarumma e Calhanoglu; e i casi del 2022, fra cui Kessie e il capitano, Alessio Romagnoli. C'è poi da valutare la dinamica dei prestiti: Brahim Diaz, Dalot, Tomori, Tonali, Meitè, la lista è folta.

CONOSCIAMO MEGLIO IL TALENTO GEORGIANO - Ciò che stuzzica di più i tifosi è ovviamente il mercato in entrata. Un nuovo obiettivo rossonero è Khvicha Kvaratskhelia (in georgiano: ხვიჩა კვარაცხელია?; Tbilisi, 12 febbraio 2001), calciatore georgiano, centrocampista del Rubin Kazan. Un futuro roseo si prospetta per lui. Già nell'estate del 2019 viene indicato dall'UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Esterno offensivo classe 2001 del Rubin Kazan, s'è messo in luce segnando contro la Spagna. L'unico connazionale ad aver giocato in rossonero finora è Kaladze. Khvicha è cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Tbilisi, ha esordito in prima squadra il 29 settembre 2017 disputando l'incontro di Erovnuli Liga pareggiato 1-1 contro il K'olkheti-1913 Poti.

LA TRATTATIVA, IL COSTO E L'ALTA CONCORRENZA - Sono già diverse le squadre italiane di cui si parla e che ad oggi avrebbero sondato il terreno per un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. A fare da ostacolo alla trattativa, sono le alte commissioni che gli intermediari di mercato chiedono. Insomma, non sarà facile portarlo a casa. Ma il suo ruolo, l'esterno (prettamente sinistro ma può ricoprire entrambi i ruoli) è quello che serve al Milan e potrebbe significare una spinta decisiva per la trattativa. La palla, ora, è fra i piedi di Maldini e sappiamo quanto sia sempre stato bravo a "gestirla".