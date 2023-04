Kaladze: “Ho il Milan nel cuore, la finale con la Juve nei libri di storia”

Le finali di Champions: "La prima volta ero arrivato da poco a Milano e può immaginare la tensione che da giorni prima della partita ti entra dentro. Quella con la Juventus è stata una partita da libri di storia del calcio. Per come si è giocata, per come si è risolta e per l’ambiente che si era creato a Manchester con i nostri tifosi. Quella di Istanbul, come si è già detto tante volte, è stata una finale surreale per come è finita, la palla non voleva proprio entrare... Ricordo nei supplementari un tiro di Sheva a botta sicura e il loro portiere lo prende con parte del polso e la palla incredibilmente si impenna ed esce. Ai rigori siamo arrivati stanchi a livello mentale e purtroppo è finita come sappiamo. La terza finale è stata la partita della solidità della squadra, concentrata. Una concentrazione totale: avendolo incontrato due anni prima, sapevamo com'era il Liverpool e mentalmente siamo stati perfetti".