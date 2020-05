Juventus, ripresi già gli allenamenti per chi è rimasto in Italia

Serie A, la Fase 2 della Juventus

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il JTC da martedì-mercoledì sarà di nuovo a disposizione dei calciatori in che questo momento si trovano sul territorio italiano: in base alle nuove disposizioni potranno allenarsi individualmente alla presenza di un medico e di un paio di persone dello staff. Gli stranieri sono stati ufficialmente “richiamati”. Sono 11 a poter riprendere le attività: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Rugani, Cuadrado, Pjanic (che ha concluso i 14 giorni di isolamento per chi rientrava dall’estero), Ramsey, Bentancur e Bernardeschi.