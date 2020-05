Juventus, richiamati ufficialmente i calciatori all’estero

Serie A, la Fase 2 della Juventus

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il JTC da martedì-mercoledì sarà di nuovo a disposizione dei calciatori in che questo momento si trovano sul territorio italiano: in base alle nuove disposizioni potranno allenarsi individualmente alla presenza di un medico e di un paio di persone dello staff. Gli stranieri sono stati ufficialmente “richiamati”: non c’è una data perché ognuno ha la propria rotta di viaggio più o meno facile, ma devono tornare nei prossimi giorni.