Dove vedere Juventus-Milan Femminile in TV domani alle 14.30?

Dove vedere il match di domani?

“Juventus-Milan verrà trasmessa in diretta alle 14.30 su LA7, TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale. Ad arbitrare sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Ad assisterlo, Pazzini e Pasqualetto come gurdalinee, Tedesco come quarto uomo. La 16ª giornata della Serie A femminile inizierà sabato 4 febbraio alle 12.30 con Como-Roma e Sampdoria-Fiorentina, poi alle 14.30 spazio a Juventus-Milan e Pomgliano-Parma. Domenica alle 14.30, invece, Inter-Sassuolo. Questa l'attuale classifica della Serie A Femminile: Roma 39; Juventus 34; Fiorentina 31; Inter 29; Milan 25; Pomigliano 13; Como e Sassuolo 11; Sampdoria 10; Parma 9”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.