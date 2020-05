Serie A, la Fase 2 della Juventus

MILANO – Ritorno al lavoro per i giocatori della Juventus, che si allenano individualmente alla Continassa dove sono stati eseguiti i test. Corse in campo, allenamenti col pallone e circuiti, sempre individualmente. Il rientro di Sarri è previsto per metà settimana, mentre l’ex positivo Dybala si allena da ieri.