Stangata di -15 alla Juventus, Allegri non ci sta: “Ci stavamo giocando lo…”

"Prima della sentenza di ieri la Juve credo avesse 37 punti , a uno dal secondo, con tutte le possibilità di giocarsi un posto in Champions e magari il campionato. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro dovere, la sentenza definitiva ci sarà tra due mesi e non bisogna farsi trovare, in quella data, con dei rimpianti perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

Ancora le parole di Massimiliano Allegri

"Quando ieri sera mi hanno detto che la richiesta era 9 punti ho subito fatto il calcolo sulla distanza dalla Champions. Quando è arrivata la sentenza dei 15 punti ne ho fatto un altro, dei punti che servirebbero per andare in Champions: per arrivarci bisogna fare una cosa straordinaria". Queste le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista della partita contro l'Atalanta sulla penalizzazione inflitta alla propria suadra dopo lo scandalo per le plusvalenze fittizie.