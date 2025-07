Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

In casa Milan si guarda con attenzione al mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del prossimo allenatore Max Allegri in vista della prossima stagione. In tal senso il nome di Ardon Jashari è sempre in auge

Jashari vuole solo il Milan

Il tira e molla tra il Milan e il Club Bruges sta stancando i tifosi rossoneri che proprio in queste ore stanno intasando il web con l’ashtag freejashari. Chiaro segnale che il popolo milanista vuole il giocatore svizzero con la maglia del diavolo.