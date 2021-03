Italia, Mancini: “Importante avere questa continuità”

MILANO – Ieri sera l’Italia ha messo a referto il suo ventiquattresimo risultato utile consecutivo, battendo la Bulgaria a Sofia. La compagine azzurra si è infatti imposta per 2-0, con le reti di Andrea Belotti (su calcio di rigore) e Manuel Locatelli. Lo stesso risultato con il quale, pochi giorni prima, la Nazionale allenata da Roberto Mancini si era imposta ai danni dell’Irlanda del Nord. Lo stesso Commissario Tecnico, in conferenza stampa, ha espresso la propria soddisfazione.

LE SUE PAROLE – “Siamo contenti di questo risultato e della prestazione. Non esistono partite facili. Ovviamente cerchiamo sempre di vincere, questo è il nostro obiettivo in ogni sfida, ma sappiamo che ci sono degli avversari da dover affrontare, quindi non è affatto scontato riuscire a spuntarla. Bisogna sempre fare molta attenzione. Al di là della vittoria, ho apprezzato parecchio l’atteggiamento che la squadra ha avuto in campo: quando trovi un avversario che si mette dietro e che gioca in maniera difensiva, è chiaro che finché non sblocchi il risultato fai fatica e rischi anche di perdere la tranquillità. La squadra però ha sempre giocato in maniera propositiva ed è stata brava prima a sbloccare la gara e poi a chiuderla. Non era semplice, siamo stati lucidi”.

CONTINUITA’ – “Questa vittoria è molto importante anche perché permette alla squadra di trovare ulteriore continuità. Magari gli avversari giocano principalmente per non perdere, quindi si chiudono, puntano sulle ripartenze e ti danno meno possibilità di costruire azioni. Noi però ne abbiamo avute diverse di occasioni e ne abbiamo concessa soltanto una, su un errore. E’ stata nel complesso una buona prova. Giocare in questo modo fuori casa deve renderci soddisfatti e ancor più fiduciosi per i prossimi impegni. C’è da essere contenti, è importante avere questa continuità. Ora guardiamo avanti con ottimismo”.