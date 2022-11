Bennacer abbandona il suo procuratore, ora la trattativa è in discesa?

Stando alle ultime notizie arrivate dall’Algeria: Ismael Bennacer ha cambiato agente. Il centrocampista, con un contratto in scadenza nel 2024, ha abbandonato il proprio procuratore storico, Sissoko, per affidarsi alla Scuderia di Raiola.

A sganciare la bomba è stato Algeria Football Media. Una scelta quella dell’ex Empoli che avrà chiaramente dei risvolti in fase di trattativa. Difficile dire se il rinnovo adesso sia più complicato ma la stessa fonte riporta dell’interesse di Arsenal, Chelsea e Liverpool per il giocatore. Ismael vorrebbe dunque trasferirsi in Inghilterra. Non è la prima volta d’altronde che il centrocampista viene accostato a club di Premier League di prima fascia.