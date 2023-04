Spalletti a DAZN: “Grande prestazione del Milan. Con Maldini…”

Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan

Redazione Il Milanista

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Milan, avvenuta per 0-4. Sul risultato: “Il Milan ha fatto una grandissima prestazione. È partito forte, ha sfruttato tutte le situazioni che gli abbiamo concesso. Sono stati bravissimi ad usare quegli spazi che gli abbiamo concesso. Noi abbiamo fatto una prestazione sotto il nostro livello, la grande disponibilità dei ragazzi in alcuni casi è servita ad allungarsi ancora di più per andare a riprendere la partita. Abbiamo lasciato degli spazi che hanno sfruttato bene”.

Fatica all’inizio: “Fatica nell’andare a far circolare la palla come sappiamo, abbiamo forzato il gioco subito. Abbiamo sbagliato troppi palloni per quello che è il nostro livello”.

Sul centrocampo: “Abbiamo spesso lasciato uno spazio tra le linee dove loro sono bravi, hanno tutti questi calciatori che sono mezzi trequartisti… centrocampisti di qualità… hanno trovato l’uomo in mezzo che ci ha puntato la linea difensiva, noi andando a fare uomo contro uomo non ci siamo trovati bene con le posizioni”.

Se la sosta ha inciso: “Ci sta che l’abbia influenzata. In queste squadre qui ci sono tanti giocatori che danno tutto per la nazionale, poi dipende dalle partite, dai viaggi e può essere che un po’ stanchi tornano. Ma è successo anche al Milan. Quindi un po’ ha influito questo, un po’ ha influito che il Milan ha fatto una grande prestazione e noi non siamo stati al livello di sempre. Magari siamo stati un po’ sfortunati… Oliveira è tornato con un problema, Osimhen è tornato con un problema… Siamo stati un po’ sfortunati per questo turno con le nazionali”.

Come cambiano le partite di CL: “Cambia che ora ci sarà anche qualcun altro che non siamo avvantaggiati dal sorteggio, sembrava che ci fosse toccata una squadra facile da mettere sotto. Loro hanno passato un momento un po’ particolare, ma sappiamo che il faro della Champions League rimette a posto sempre tutto. In quelle partite lì è difficile trovare che poi non riesce a dare tutte le qualità che ha.

Sull'episodio con Maldini: "Con Paolo da parte mia non è successo niente. Stavo rientrando nello spogliatoio e chiedevo dell’ammonizione di Lobotka e il direttore di gara me lo stava spiegando. Lui è passato sbracciando come dire “ti lamenti sempre”. Ma se c’è qualcuno che ha protestato casomai è successo a loro, che è stato anche richiamato Pioli dal direttore gara. A me non mi ha mai richiamato. Questo fatto che mi parlasse sopra non mi è piaciuto. Gliel’ho detto e lui naturalmente ha reagito un po’. Da parte mia è tutto a posto, anzi mi è dispiaciuto perché poi parliamo di Paolo Maldini. Sono cose antipatiche”.