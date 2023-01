Romagnoli: “Bello vincere lo scudetto da capitano del Milan. Sull’addio…”

Alessio Romagnoli ha rilasciato un’intervista in occasione di Lazio-Milan, partita in programma martedì sera alle 20:45

Alessio Romagnoli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN in occasione di Lazio-Milan. Per il difensore non sarà una partita come le altre: da una parte ci sarà la squadra di cui è stato capitano e con la quale ha vinto lo scudetto, dall’altra invece la sua squadra del cuore. Proprio sul trionfo con i rossoneri ha detto : "Un calciatore italiano deve puntare a vincere lo scudetto. Vincerlo con una società come il Milan , da capitano, è una cosa fuori dal comune. È stato bello, dopo anni di delusioni, tante critiche, tanti movimenti bui, passare a fare 75 mila ogni volta a San Siro e sentirsi a casa ogni volta che andavamo fuori è stata una cosa pazzesca. Vincere è stato pazzesco”.

Sulle critiche ricevute: “Non me ne frega niente (ride, ndr). Possono dare fastidio, più o meno. Non sapevano come stavo alcune volte quando andavo in campo, sono stato male da novembre in poi con la pubalgia. Facevo fatica anche ad allenarmi. Fascia al braccio? Il bello e il brutto, la responsabilità che hai. Normale che quando la squadra va così così, il primo a mettere la faccia dev’essere il capitano. Rimango sempre focalizzato su quello che devo fare in campo".