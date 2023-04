Maccarone: “Milan grande partita contro il Napoli. Empoli squadra rognosa”

Questa sera alle 21 il Milanè chiamato a scendere in campo a San Siro contro l’Empoli, per la gara valida per la 29esima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono continuare a vincere dopo il grandissimo successo ottenuto contro il Napoli. Dall’altra parte c’è una squadra insidiosa da non sottovalutare, che già all’andata ha messo in pericolo i meneghini.