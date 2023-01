Inzaghi a Mediaset: “Vincere così contro il Milan è bellissimo!”

Il Milan ha perso la finale di Supercoppa contro l'Inter per 3-0. Brutta prestazione per gli uomini di Pioli, che sono passati in svantaggio al decimo minuto di gioco e non sono più riusciti a riaprire il match. Grande partita invece dei nerazzurri, che hanno dominato la sfida. Al termine della partita Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dei nerazzurri sul Milan. Vediamo di seguito le dichiarazioni dell'allenatore interista: