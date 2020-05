Serie A, la Fase 2 dell'Inter

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, “l’Inter prosegue il suo riavvicinamento alla quotidianità, in vista della possibile ripresa del campionato. I giocatori anche ieri pomeriggio si sono allenati individualmente in tre scaglioni in attesa di novità sulla ripresa degli allenamenti di gruppo, che potrebbero ripartire da lunedì prossimo, il 18 maggio”. Ad assistere agli allenamenti anche il tecnico nerazzurro Conte.