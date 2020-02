Il tweet di Paola Ferrari: “Il gol di Ibra? Un delitto annullarlo”

Dall’euforia alla cocente delusione nello spazio di pochi secondi. Lo splendido gol di Zlatan Ibrahimovic segnato nel corso del primo tempo di Fiorentina – Milan e in seguito cancellato dopo consultazione al VAR sta facendo molto discutere. Buona parte dei fanatici del pallone e non solo quelli dal cuore rossonero hanno voluto esprimere sulle piattaforme sociali il loro disappunto. Tra questi anche la conduttrice Paola Ferrari che ha cinguettato: “Cancellare il Gol di Ibra è un delitto per chi ama il calcio. Al di là di ogni interpretazione delle regole giusta o sbagliata”.

E poi ancora, analizzando il match concluso sull’1-1: “Male il Milan nella gestione della superiorità numerica. Annullato un gol meraviglioso a IBRA. No comment su Calvarese”.

Infine sul rigore concesso al club toscano, che poi si è rivelato l’episodio decisivo per l’esito della partita, la 59enne ha scritto: “Non c ‘era e annullare il gol di Ibra ci conferma assurdità delle nuove norme”.