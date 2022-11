Il Milan monitora un difensore: su di lui anche un altro big club italiano

Il Milan sta seguendo da vicino il profilo di un difensore, che piace molto alla dirigenza. Maldini e Massara lavorano per l’estate

Il mercato non chiude mai i battenti e il Milansta approfittando di questa pausa Mondiale per valutare il profilo di possibili futuri acquisti. Tra i giocatori monitorati da Maldini e Massara c’è anche quello diJakub Kiwiordello Spezia. Il difensore sta disputando una buonissima stagione e si è anche messo in mostra nel Mondiale. Su di lui si è espresso anche Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, il quale ha dichiarato: “Il ragazzo ha parecchio potenziale, l’ho notato nel riscaldamento prima del match contro l’Olanda e ho pensato: ‘Chi è questo?’. Poi in partita mi sono reso contro che è stato straordinario”.

Il difensore classe 2000 ha un contratto in scadenza nel 2025 e sta disputando il primo Mondiale, giocando nella difesa a tre della Polonia. Con il suo club invece ha giocato 17 partite su 17 disponibili. Già durante l’ultima sessione estiva il Milan aveva avuto dei contatti con il club ligure per il polacco. Nelle prossime settimane Maldini e Massara torneranno a sondare il terreno, sperando di poter portare il giocatore in rossonero.

In realtà la dirigenza meneghina sta lavorando per acquistare il giocatore in estate. C’è da battere la concorrenza della Juventus, che invece vorrebbe prenderlo già a gennaio. La sensazione è che difficilmente lo Spezia lascerà partire un tassello essenziale della difesa prima del girone di ritorno, quando avrà bisogno di lui per salvarsi dalla zona retrocessione. Il Milan continua dunque a seguire la situazione, voglioso di avviare la trattativa in estate.