Il Milan ha i suoi due mastini: Kessie e Bennacer, che affiatamento!

MILANO – Il Milan ha trovato un ottimo centrocampo per ambire alle zone alte della classifica. Al governo ci sono due mastini, Frank Kessiè, importantissimo recupera pallloni ed anima rossonera, mai stanco e “Presidente” della squadra così come lo chiamano nello spogliatoio. E Ismael Bennacer, regista rossonero capace di ordinare e costruire il gioco partendo molto basso e portandosi poi sino ai pressi dell’area di rigore avversaria. Se solo riuscisse a far meglio anche in fase realizzativa (gol e assist), dato che le occasioni durante i match non gli mancano, avrebbe la possibilità di diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.