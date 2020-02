Il Milan aveva chiesto di posticipare il match contro il Genoa

Per evitare il triste spettacolo delle tribune deserte e della scarsa copertura mediatica conseguenti alle misure protettive per arginare la diffusione del Coronavirus, il Milan si era appellato alle autorità calcistiche per ottenere lo slittamento della partita contro il Genoa al 2 marzo, quando tutto, in teoria dovrebbe tornare alla normalità.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’autorizzazione sarebbe stata negata per motivi di calendario già ingolfato e per rispetto delle disposizioni imposte dal Governo per quanto concerne il divieto di assembramenti in luoghi chiusi o dove il contagio potrebbe estendersi a macchia d’olio.

L’appuntamento per i tifosi, anche se a distanza, è dunque confermato per domenica alle 12:30.