Zlatan Ibrahimovic pronto a scrivere un nuovo record: di cosa si tratta?

Zlatan Ibrahimovic, tornato tra i convocati nella sfida contro il Torino è sempre più pronto per tornare in campo

Secondo la Gazzetta dello Sport, ZlatanIbrahimovic, tornato tra i convocati nella sfida contro il Torino è sempre più pronto per tornare in campo. Il totem svedese ovviamente è a caccia di un nuovo record. Zlatan potrebbe diventare a 41 anni e oltre 146 giorni il marcatore più anziano in Serie A, andando a superare un altro ex rossonero come Billy Costacurta. Mister Stefano Pioli potrebbe riproporre la staffetta che si è vista anche per diverso tempo nella scorsa stagione, ovviamente con un minutaggio diverso.